Ruim 25 procent van de Bredanaars ging al naar de stembus

BREDA - Ruim 38.000 kiesgerechtigde Bredanaars hebben hun stem voor de gemeenteraadsverkiezingen al uitgebracht. Daarmee ligt de opkomst om 14.00 uur op 25,9 procent.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn in volle gang. Sinds maandag kunnen kiesgerechtigde Bredanaars hun stem uitbrengen. Dat kon maandag en dinsdag op 21 locaties. Woensdag zijn alle stemlokalen geopend. In totaal gaat het om 91 stembureaus. Daarbij bevinden zich ook enkele bijzondere stemlokalen. Zo kunnen Bredanaars met een visuele beperking stemmen in het Stadskantoor. En mensen die graag met de auto naar een stembureau gaan, kunnen drive-thru stemmen bij de P5 bij het Rat Verlegh Stadion.

Om 14.00 uur hadden ruim 38.000 Bredanaars hun stem uitgebracht. De opkomst ligt daarmee op 25,9 procent. Bredanaars die hun stem nog niet hebben uitgebracht, kunnen dat nog tot vanavond 21.00 uur doen. Daarna sluiten de stembureaus, en zal al snel een voorlopige uitslag bekend worden gemaakt. In totaal doen er 15 partijen mee aan deze gemeenteraadsverkiezingen, waarvan er momenteel acht in de gemeenteraad zitten.

2018

In 2018 was het opkomstpercentage van de gemeenteraadsverkiezingen in Breda net iets meer dan 50 procent. Toen kwam de VVD als grote winnaar uit de bus met 11 zetels. D66 en CDA hadden er ieder 6, en ook SP, PvdA, GroenLinks, 50Plus en Breda'97 kregen genoeg stemmen voor zetels in de gemeenteraad. Breda'97 ging samen met enkele andere lokale partijen op in Breda Beslist. De partijen die momenteel niet in de gemeenteraad zitten maar wel op het stembiljet staan deze verkiezingen zijn Partij voor de Dieren, Shout, Lijst Pim Fortuyn, ChristenUnie, Forum voor Democratie, Buurtbelangen en de Volkspartij Breda.