De stembureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn gesloten

BREDA - Stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen van Breda is niet meer mogelijk. Om 21.00 uur hebben alle stembureaus de deuren gesloten. De voorlopige uitslag zal vanavond bekend worden gemaakt tijdens de uitslagenavond bij Podium Bloos.

De stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen kunnen worden geteld. Om 21.00 uur hebben de 91 stembureaus in de gemeente Breda de deuren gesloten. Wat de totale opkomst was in Breda, is nog niet bekend. “Het is de eerste keer geweest dat Bredanaars drie dagen konden stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, en dat is heel goed gegaan. We verwachten dat de opkomst ongeveer 50 procent zal zijn”, laat burgemeester Depla weten. Tijdens de tussenstand van 17.00 uur waren er bijna 50.000 Bredanaars naar de stembus geweest. Dat is 33 procent van de stemgerechtigden. “Maar tijdens de laatste uren wordt altijd veel gestemd.”

De tussentijdse uitslag wordt vanavond bekend gemaakt door burgemeester Depla op de uitslagenavond bij Podium Bloos. Daar is om 20.15 uur de inloop gestart. De uitslagenavond is ook via televisie en internet te volgen via BredaNu.