Een expositie van grafkisten zoals je ze nog nooit gezien hebt

BREDA - Met zeven unieke grafkisten van zeven Bredase kunstenaars brengt Zuylen Uitvaartverzorging dit voorjaar haar boodschap naar buiten: Elke uitvaart vertelt haar eigen verhaal, geen vraag is te gek. Afscheid met een ziel, noemen ze dat bij de uitvaartverzorger. Op de Expositie ‘Hoe laat jij je kisten?’ in StadsGalerij Breda komen de kisten tijdelijk samen voor het publiek.

Bij een grafkist denken veel Bredanaars waarschijnlijk automatisch aan een houten, bruine kist. Maar de nieuwe expositie in de Stadsgalerij Breda laat zien dat het ook heel anders kan. Zeven Bredase kunstenaars zijn voor de expositie uitgenodigd om een unieke kist te ontwerpen. En dat levert bijzondere en kleurrijke resultaten op.

Zuylen Uitvaartverzorging benadrukt met de campagne ‘Hoe laat jij je kisten?’ haar maatschappelijke missie om ‘uitvaarten zo te verzorgen dat nabestaanden het verlies beter kunnen verweven met hun leven’. De stichting heeft daarbij geen winstoogmerk. Directeur Roel Stapper: “Iedereen kan bij Zuylen terecht: Geen wens is te dol, geen uitvaart te gek. Dat is des te belangrijker omdat mensen steeds meer streven naar een persoonlijk afscheid, met een eigen invulling.” Zeven Bredase kunstenaars hebben een kist ontworpen volgens een van de kernthema’s die Zuylen een warm hart toedraagt: inclusiviteit, eenzaamheid, duurzaamheid, lokale wortels, religie, natuur en cultuur. Beelden van de expositie zijn in Breda onder andere te zien in bushokjes en langs de weg. Maar Bredanaars kunnen de unieke kisten en het verhaal erachter ook zelf gaan bewonderen in de StadsGalderij. De expositie is geopend van maandag 14 tot en met zondag 27 maart tussen 13 en 17 uur. De toegang is gratis.