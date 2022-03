Zonnige week voor de boeg: ‘De astronomische lente begint zeer zonnig’

BREDA - Het is zonnig lenteweer wanneer zondag aan het eind van de middag de astronomische lente begint. Dat stelt meteoroloog Matthijs van der Linden. “Daarna volgt een serie vrij zonnige en zachte lentedagen en in het binnenland kan de temperatuur naar 16 of 17 graden stijgen. Daarbij staat weinig wind en is het heerlijk om even zonder jas buiten te zitten.”

Zondag begint de astronomische lente om 16:33 uur. Op veel plaatsen zal het 10 tot 13 graden en zonnig zijn, maar er is wel een kleine buienkans. De eerste lenteweek blijft het droog en kan de zon langdurig schijnen. “Maart was al veel zonniger dan normaal en momenteel hebben we al bijna evenveel zon gehad als in een gemiddelde maand maart.”

Komende tijd is het niet alleen vrij zonnig, maar de temperatuur maakt het voor het gevoel ook wat lenteachtig. De maximumtemperatuur ligt tussen 13 en 16 graden. In de loop van de week kan het in het binnenland 17 graden worden. Daarbij staat slechts een zwakke tot matige wind uit het oosten tot zuidoosten. “De zon wordt langzaam al wat krachtiger en we kunnen eindelijk vitamine D opdoen. Dit werkt het beste bij zonkracht 3 of hoger.”

Frisse start, daarna lekker

“Het zonnige en zachte weer nodigt op het warmte moment van de middag om even zonder jas buiten te zitten. Uit de wind is het daarvoor warm genoeg.” In de vroege ochtend kan het wel behoorlijk fris zijn na een heldere nacht met (nacht)vorst. “Dit grote verloop van de temperatuur is typisch voor de lente en levert soms twijfel op tussen een winter- of een zomerjas.”

De afgelopen jaren was het op de eerste dag van de astronomische lente wat kouder en bleef de middagtemperatuur beneden 10 graden. Vorig jaar was het in het zuiden flink zonnig en bleef de hoeveelheid zon in het noorden beperkt. In 2020 scheen op 20 maart alleen in het noorden de zon een paar uur.