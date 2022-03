De uitslag van de verkiezingen: Zo stemden de dorpen en wijken

BREDA - De VVD is ook deze gemeenteraadsverkiezingen als winnaar uit de bus gekomen. De partij blijft veruit de grootste met 10 zetels. Daarna volgt D66 met één zetel winst. De partij groeit naar 7 zetels. GroenLinks is met 5 zetels de derde partij van de stad. In verschillende wijken en dorpen is een verschuiving te zien van het stemgedrag. Zo leverde CDA opvallend fors in in Prinsenbeek, waar VVD juist tien procent groeide.

Echt een aardverschuiving in de Bredase politiek is er niet na deze gemeenteraadsverkiezingen. Geen enkele partij won of verloor meer dan twee zetels. En de huidige coalitie van VVD, D66 en PvdA bleef qua aantal zetels zelfs gelijk. Het enige verschil is een restzetel die van VVD naar D66 ging. Verder kwamen drie nieuwe partijen de raad binnen: PvdD, LPF en FvD.

Dorpen

Op het niveau van de dorpen en wijken zijn wel grote verschillen te zien. Een goed voorbeeld daarvan is Prinsenbeek. Daar leverde CDA fors in en ging van 41 naar 27 procent van de stemmen. VVD groeide juist van 26 naar 36 procent. Ook in Bavel verloor CDA stemmen en ging van 34 naar 28 procent. In het dorp bleef het aantal kiezers voor de VVD echter nagenoeg gelijk. LPF kon er rekenen op 2 procent van de stemmen, net als PvdD.

In Ulvenhout groeide D66 van 11 naar 16 procent van de stemmen. VVD bleef er duidelijk de grootste met 35 procent van de stemmen. In Ulvenhout moest Breda Beslist flink inleveren, met 7 procent van de stemmen ten opzichte van 12 procent vier jaar geleden. Dat verlies maakte Breda Beslist in andere wijken weer goed, want de partij groeide uiteindelijk van 1 naar 2 zetels.

PvdD kreeg in Ulvenhout 4 procent van de stemmen, en in Teteringen was de partij ook populair. Daar kreeg PvdD 5 procent van de stemmen. Ook in Teteringen bleef de VVD de grootste. Verder leverde CDA 5 procent in en won Breda Beslist er juist 2.

Wijken

In het centrum deden nieuwe partijen het goed met bijna 3 procent voor LPF en ruim 6 procent voor PvdD. VVD leverde in het centrum juist flink in. en ging van 26 naar 19 procent. SP leverde flink in in Breda West en Breda Noord-West, namelijk respectievelijk van 11 naar 6 en van 12 naar 8. Net als in Breda Centrum deden in Breda West en Noord-West LPF en PvdD het goed, net als nieuwkomer FvD.

In Breda Zuid en Breda Zuid-Oost kreeg VVD 29 procent van de stemmen, wat vergelijkbaar is met vier jaar geleden. In beide wijken groeide D66 een paar procent. In Breda Noord West was Breda Beslist de grote winnaar qua groei. De partij ging van 3 naar 10 procent. En ook in Breda Noord groeide de lokale partij enkele procenten. In Breda Noord West deden LPF en FvD het goed met 5 en 4 procent van de stemmen. In Breda Noord was dat 4 en 3 procent. In de wijken scoorde ook PvdD goed, met 6 procent in Noord en 5 procent in Noord-West.

