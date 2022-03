Blind Walls Gallery breidt touraanbod uit met nieuwe routes

BREDA - Na een winterstop van vijf maanden, start op 3 april het tourseizoen van Blind Walls Gallery met een vernieuwd aanbod. Voorheen bestond de keus uit een wandel- of fietstour, dat aanbod is nu uitgebreid met drie verschillende wandelroutes. Elke zondag, vanaf 3 april tot en met 30 oktober, kunnen bezoekers met een ervaren gids op pad langs de Bredase murals.

Na ruim zes succesvolle jaren, waarin Blind Walls Gallery duizenden liefhebbers mee op pad nam langs de muurschilderingen, is het tijd voor een ruimer aanbod. Deelnemers hebben nu de keuze uit niet 1, maar 3 verschillende wandeltours. Zo is er een wandeltour ‘rond de Mols’, ‘rond de Haven’ en ‘rond het Chassé’. De fietstour blijft hetzelfde maar wordt uiteraard wel aangevuld met nieuwe Blind Walls.



“We willen over zoveel mogelijk Blind Walls vertellen, het vernieuwde aanbod biedt ons die mogelijkheid. We hopen mensen nu ook vaker terug te zien om nog meer Blind Walls te gaan ontdekken,” stelt Martijn van Poppel, marketeer bij Blind Walls Gallery

De tours vinden wekelijks plaats op de zondag, van april tot en met oktober. Elke week staat een andere wandelroute op de planning, de fietstours vinden standaard plaats op de laatste zondag van de maand. De tours zijn geen doorsnee stadsbezichtigingen, ervaren en enthousiaste gidsen brengen deelnemers naar plekken in de stad, waar zowel bezoekers als bewoners van Breda normaliter niet snel zouden komen.



De gidsen vertellen over de kunstenaars, het maakproces en de verhalen die als inspiratie dienden voor de schilderingen. Zo komen verhalen aan bod over beroemde Bredanaars, het industriële verleden van de stad maar ook de oorlogen en pandemieën die Breda heeft moeten doorstaan. “Wie de verhalen achter de Blind Walls hoort, kijkt daarna met andere ogen naar de omgeving en naar deze vorm van kunst. Het is fantastisch wanneer mensen tijdens een tour zeggen `wauw, wat bijzonder, dat heb ik nooit geweten” , aldus Veronique van Zanten, Blind Walls Gallery tourguide