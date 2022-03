Breda gaat vluchtelingen opvangen in woonvoorziening Weideveld in Bavel

BREDA/ BAVEL - De gemeente Breda gaat woonvoorziening Weideveld in Bavel klaarmaken als opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Het Weideveld aan de Lange Vore wordt ingericht als opvanglocatie en is net als de opvanglocatie in de Koepel bedoeld voor de langere termijn. De gemeente heeft het Weideveld als locatie op het oog om vooral gezinnen met kinderen te plaatsen. Weideveld kan maximaal 55 personen herbergen in 16 kamers en beschikt daarnaast nog over drie grote ruimtes. Vrijwilligers zijn vandaag al aan de slag gegaan in het gebouw met een grote schoonmaak.

De verwachting is dat het Weideveld vanaf eind volgende week beschikbaar is voor bewoning. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant streeft ernaar om 2.000 bedden te realiseren. Daarom richt de gemeente ook deze locatie in als opvang.





Hulp aan Oekraïners

Bredanaars lezen op www.breda.nl/oekraine hoe ze hulp kunnen aanbieden, onderdak beschikbaar hebben of geld willen doneren. Ook ideeën of andere vormen van hulp kunnen aangedragen worden via het formulier op de website. Oekraïners worden ontvangen op het ontvangstpunt in het Stadskantoor.