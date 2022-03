Met het planten van duizend struikjes keert de historische vlechthaag terug in Breda

BREDA - Vrijwilligers van natuur- en milieuvereniging Markkant starten met de aanplant van een historische vlechthaag in het Markdal. Zaterdag worden de eerste duizend struikjes geplant. En dat is pas het begin. Want het doel is om op termijn de vlechthaag door heel Breda te laten lopen.

Vlechthagen zijn historische landschapselementen die voor de omheining van weilanden zorgden. Dat was voordat het prikkeldraad uitgevonden werd. De vlechthagen vormden zo een natuurlijke verbinding in het landschap. Insecten, vogels, vleermuizen, etc. vonden daar beschutting en nestgelegenheid. Dat gaf veel biodiversiteit.

Vaak was de manier van ‘vlechten’ een kenmerk van de streek. Bekend zijn de Maasheggen in oost Brabant die als cultuurlandschap zelfs de Unesco status hebben. Ook het Markdal kende veel vlechthagen, die hier ‘heiningen’ genoemd werden.

Op dit moment is er nog maar één restant van een vlechthaag in het Markdal bekend, die gaat verder hersteld worden. Daarom heeft Markkant-Breda het initiatief genomen om weer een vlechthaag aan te leggen. Te beginnen langs de Mark bij IJsvermaak. Maar met als toekomstbeeld een lange vlechthaag als geleiding van de pelgrimsroute naar Galder. En verder op weg naar Santiago de Compostella. Met toestemming van de gemeente Breda en 1000 stekjes plantmateriaal van Staatsbosbeheer kan zaterdag begonnen worden met de aanplant over de eerste vierhonderd meter.

Maar daarvoor doet Markkant een oproep aan vrijwilligers om zaterdagmorgen tussen 10.00 uur en 13.00 uur even te komen helpen. De locatie is bij de Vrijlandtbrug over de Mark. Graag aanmelden via

info@markkantbreda.nl.