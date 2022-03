Weerbericht Breda: ‘Zonnig tot volgende week vrijdag, maart blijft kurkdroog’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 18 maart en de komende dagen.

Boven de Noordzee ligt een kanjer van een hogedrukgebied met een kerndruk van liefst 1050 hectoPascal. Als je thuis een goede barometer hebt, zul je zien dat deze een stand van ruim boven de 1040 hectoPascal aangeeft. Deze kanjer schuift de komende dagen langzaam op naar Scandinavië en zo door naar de Baltische Staten. Ze houdt het overwegend zonnige en droge weer in stand. Er is deze maand nog slechts 0,2 mm regen met Saharazand gevallen. Een kurkdroge maart tot dusverre.



Verwachting voor vrijdag 18 maart

Na een frisse start met wat lichte vorst loopt het kwik nu snel op. Het was om 11 uur al 10 graden en vanmiddag kan het 14, lokaal 15 graden worden. De noordoostenwind is matig met 3 of 4 Beaufort. Het kan een beetje schraal aanvoelen. Verder is het de hele dag zonnig.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 19 maart 2022

Opnieuw zonnig en droog. In de middag tijdelijk wat kleine stapelwolkjes, temperaturen iets lager met 13 graden. Schraal met een matige tot vrij krachtige oostenwind van gemiddeld 4 of 5 Beaufort.



Zondag 20 maart 2022

Tijdelijk wolkenvelden. Meestal droog, maar een enkel lokaal licht buitje is niet uitgesloten. Soms is er ook wat ruimte voor zon. De zuidoostenwind is matig met 3 Beaufort. Maxima rond 13 graden.



Maandag 21 maart 2022

Wegtrekkende wolken en de zon keert terug. De zuidoostenwind is matig met 3 Beaufort. De temperaturen lopen op naar 16 graden en dit is de aanzet tot een mooie zonnige lenteweek.



Zo was het weer donderdag 17 maart 2022

Maximumtemperatuur: 13,0 graden

Minimumtemperatuur: 1,4 graden

Neerslag: 0,2 mm regen inclusief Saharazand

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 18 maart 2022 om 11:00 uur