Deze drie Bredanaars maakten de beste Limoncello van Brabant

BREDA - Culaccino Limoncello is door de ‘International Spirit & Wine Competition’ (IWSC) bekroond met een zilveren medaille. De limoncello werd bedacht door de Bredanaars Gijs, Casper en Bas. Met deze uitverkiezing zijn ze ook meteen de beste Brabantse limoncello van 2022.

Culaccino Limoncello is door de ‘International Spirit & Wine Competition’ (IWSC) bekroond met een zilveren medaille en dat is niet de eerste keer. ‘’Wij scoorden vorig jaar ook zilver met 91 punten, dit jaar zelfs met 92’’, vertelt eigenaar Gijs Grootens. ‘’Het komt er dus op neer dat wij onszelf nu de beste limoncello van Brabant mogen noemen.’’

Het bedrijf is opgericht door de broers Gijs en Bas en hun vriend Casper, drie Bredanaars. ‘’We zijn in de coronatijd begonnen’’, vertelt Gijs. ‘’Ik en Casper studeren nog en mijn broer, Bas is afgestudeerd. We dronken met zijn drieën weleens limoncello en dachten: dit kunnen wij beter.’’ Het drietal ontwikkelde een limoncello en zette een bedrijfje op.

International Spirit & Wine Competition

‘’Vorig jaar schreven we ons in voor een internationale wedstrijd waarbij verschillende soorten dranken in competities getest worden’’, aldus Gijs. Dit deden ze met de intentie om feedback te krijgen van professionals. Het drietal werd echter verrast en sleepte ineens het zilver in de wacht bij de wedstrijd.

Vanuit hier zijn de jongens steeds verder gaan groeien, legden ze een recept vast en kwam er een rolverdeling. Zo is Gijs het gezicht van het bedrijf en bezorgt hij producten. Bas gaat over de financiën en productie en Casper over de social media en marketing. ‘’Het gaat steeds beter en we zijn momenteel aan het kijken voor een pand, ons eigen plekje.’’

Italiaans recept

Culaccino Limoncello wordt gemaakt volgens Italiaans recept omdat het een Italiaans product is en dit willen de heren dan ook zo houden. ‘’Door geen kleur- en smaakstoffen toe te voegen houden we ons product zo puur mogelijk’’, voegt Gijs nog toe. ‘’Het is volgens Italiaans recept, maar met een Brabants gevoel.’’

De jongens kiezen er ook voor om een ‘zero waste’ product te maken. Zij gebruiken namelijk de schil voor de productie van de limoncello. De afgewerkte citroenen worden vervolgens door Frezzo gebruikt voor hun citroenijs.