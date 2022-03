Eindelijk gaat de 75 Matthäus Passion plaatsvinden in de Grote Kerk

BREDA - Het heeft twee jaar geduurd, maar eindelijk wordt de Matthäus Passion voor de 75e keer uitgevoerd in Breda. Piet Smits en Maarten Knibbeler – beiden zoon van één van de oprichters - zijn er al sinds en dag aan verbonden. Ook bij deze jubileum-uitvoering in de Grote Kerk van Breda.

De 75e editie van de Matthäus Passion Breda is op dinsdag 12 april 2022 in de Grote of Onze Lieve Vrouw Kerk in Breda en begint om 19:00 uur. De kerk is vanaf 18:00 uur open. Kaarten zijn verkrijgbaar via de site.

Voorafgaand speelt stadsbeiaardier Paul Maassen op het carillon van de Grote Kerk enkele delen uit de Matthäus Passion.

De uitvoering is dit keer onder leiding van Geert van den Dungen, met zang van het Bachkoor Brabant en jongens van het Sacramentskoor in Breda, en met het orkest Florilegium Musicum

Wie dit jaar de uitvoering bezoekt, krijgt gratis een jubileum-attentie met (Bredase) Matthäus Passion-wetenswaardigheden door de jaren heen.



Familieaangelegenheid

De stichting die de jaarlijkse Matthäus Passion in Breda organiseert, draagt het jaartal 1946. Maar de basis voor het jaarlijkse evenement wordt al gelegd in 1936. Willem Mathlener, organist van de Grote Kerk in Breda, richt in dat jaar de Studiekring Johann Sebastian Bach op. Gérard Knibbeler, begenadigd amateurviolist, wordt voorzitter en rasbestuurder Piet Smits senior bestuurslid.



Vanaf het begin af aan was de organisatie een Bredase familieaangelegenheid; “Wie de aankondiging van toen bekijkt, ziet in de bezetting de namen van Anjo Knibbeler (celliste), Hetty Knibbeler (violiste), Angela Knibbeler (soliste) en Freda Knibbeler, allemaal zussen van mijn vader”, zegt zoon Maarten Knibbeler.

“Ook bij ons thuis draaide het bijna het hele jaar om de Matthäus Passion”, vertelt Piet Smits, de zoon van medeoprichter Piet Smits sr. “Mijn vader was groot fan van Bach en leerde ons naar diens muziek luisteren. Hij vertelde enthousiast over maatvoering en toonsoorten.”

In de beginjaren was de kaartverkoop van de Matthäus Passion in handen van de vrouw van Piet Smits sr.. Ook de vrouw van Piet Smits jr., Thilly, was jarenlang actief op dat gebied. “Die kaartverkoop gebeurde toen nog bij ons aan huis. Handmatig, handje contantje én met een kop koffie”, zegt Smits nu.

Achtergrond

De Matthäus Passion is in 1728 gecomponeerd door Johann Sebastian Bach. Het muziekstuk vertelt het lijdens- en sterfverhaal van Jezus op basis van het evangelie van Mattheüs. Het wordt nog altijd jaarlijks op veel plaatsen uitgevoerd, net voor Pasen. Sinds 2011 is er een moderne versie van het verhaal live op TV onder de naam The Passion.