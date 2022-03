Lijstduwer Klaas Dijkhoff kan rekenen op maar liefst 1393 stemmen in Breda

BREDA - Klaas Dijkhoff heeft afscheid genomen van de politiek, maar was deze gemeenteraadsverkiezingen wel als lijstduwer te vinden op de lijst van de VVD. En op die positie kon hij op veel stemmen rekenen, namelijk maar liefst 1393. En er waren meer kandidaat-raadsleden die hun partijgenoten op basis van voorkeursstemmen voorbij gingen.

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is bekend. Niet alleen op niveau van partijen, maar ook de stemmen die de kandidaats-raadsleden persoonlijk binnenhaalden zijn bekend. Opvallend in die uitslag is het grote aantal stemmen dat Klaas Dijkhoff kreeg. De VVD’er stond als lijstduwer op de laatste plek, maar toch kleurden maar liefst 1393 mensen het bolletje voor zijn naam rood. Dat is meer dan genoeg om op voorkeursstemmen de gemeenteraad in te gaan. Dat wil echter niet zeggen dat Dijkhoff dit ook doet. Een kandidaat-raadslid kan zijn zetel echter aan aan partijgenoot gunnen.

Dijkhoff is zeker niet de enige die met voorkeursstemmen een plekje in de gemeenteraad heeft bemachtigd. Bij het CDA is het Marc van Oosterbosch die 779 stemmen kreeg, en daarmee de plaats van nummer 4 van de lijst Christine de Moor voorbij gaat. Bij GroenLinks is het Emma Pierre die maar liefst 746 stemmen kreeg, en de plek van nummer 5 Madad daarmee inneemt.

PvdA’er Suzan Cornelissen kreeg 580 voorkeursstemmen. De nummer vijf van de partij die vier zetels kreeg, neemt daarmee de plek in van nummer 4 Sips. En bij Breda Beslist kreeg Esther Hereijgers 1049 stemmen, ten koste van nummer 2 Marijn Luijten.

Of de kandidaat-raadsleden er ook daadwerkelijk voor kiezen om hun plek in de raad in te nemen ten koste van een partijgenoot die hoger op de lijst stond, is nog niet bekend. Daarnaast is het ook zeer waarschijnlijk dat er kandidaat-raadsleden verder gaan als wethouder van Breda. Op die manier kunnen kandidaten die momenteel geen raadszetel hebben bemachtigd, toch nog een plek in de gemeenteraad krijgen.