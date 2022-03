Bas van ‘t Wout wordt verkenner in Breda

BREDA - Nu de verkiezingen geweest zijn en Breda heeft gesproken zal er een nieuw college moeten worden geformeerd. Bas van ‘t Wout wordt de verkenner voor de coalitie-onderhandelingen in Breda. De gemeente hoopt na half april de formele onderhandelingen over de formatie te kunnen gaan voeren.

Om te komen tot een stabiel stadsbestuur wordt de eerste fase beperkt tot het maken van een advies. Hierin moet komen te staan welke samenwerking tot een stabiele, constructieve en breed gedragen meerderheid kan leiden.

Dit advies moet transparant zijn in proces en in de gevoerde gesprekken. Waarbij alle partijen moeten worden gehoord en waarbij alle partijen hun duiding van de verkiezingen mogen geven en hun voorkeuren voor samenwerking mogen uitspreken.

April

Dit advies moet medio april leiden tot een debat in de gemeenteraad waarbij onderling gesproken gaat worden over dit advies en deconclusies. Waarna, naar verhoopt, de fase van formele onderhandelingen om te komen tot een nieuw stadsbestuur gestart kunnen gaan worden.

Verkenner

‘’Vooruitlopend op dit moment is er gezocht naar een persoon die analytisch is, politieke ervaring heeft, verbindend kan zijn en processen kan begeleiden’’, aldus de gemeente. De persoon die hiervoor geschikt wordt geacht is de heer Bas van ’t Wout.

Hierbij zal Van ‘t Wout dus concreet de volgende opdrachten meekrijgen. Hij zal langs alle partijen moeten gaan om in gesprek te gaan over hun duiding van de verkiezing en hun voorkeuren voor samenwerking in kaart te brengen. Vervolgens moet hij met de burgemeester spreken om kennis te nemen van zijn duiding van de uitslag en advies te vragen op proces en inhoudelijke punten

Hierna zal de verkenner een advies uit brengen waaruit blijkt welke partijen de meeste kans maken op een constructieve meerderheidssamenwerking. En tot slot zal hij de conclusies en aanbevelingen doen voor het vervolg van het proces. Hierna zal een adviesrapport en een debat over dit rapport volgen.

Zetelverdeling

• VVD 10 zetels

• D66 7 zetels

• GL 5 zetels

• CDA 4 zetels

• PvdA 4 zetels

• SP 2 zetels

• BredaBeslist 2 zetels

• PvDD 2 zetels

• LPF 1 zetel

• FVD 1 zetel

• 50+ 1 zetel