Dutch Happiness Week Breda start vandaag

Vandaag begint de Dutch Happiness Week (DHW), zo ook in Breda. Dit is een jaarlijkse themaweek rondom de internationale dag van het geluk op 20 maart. DHW loopt van 19 t/m 27 maart en is een initiatief van Fontys Tilburg, Parktheater Eindhoven en sinds vorig jaar ook Breda University of Applied Sciences (BUas).

De week biedt organisaties, bedrijven en individuen (van jong tot oud) een podium voor activiteiten of projecten die bijdragen aan de kennis over geluk. Daarbij kun je denken aan activiteiten als lezingen, openbare colleges en workshops.

Breda

In Breda zijn nieuwe partners als Nieuwe Veste en NAC Maatschappelijk en nieuwe locaties als Bank15 en Het Rondeel betrokken bij de organisatie. Er zijn onder meer sportactiviteiten, lezingen en workshops bij meerdere organisaties in Breda.

Het volledige programma vind je hier.