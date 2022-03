Zes Brabantse BVO’s werken samen voor maatschappelijke impact

BREDA - Zes Brabantse betaald voetbalorganisaties, waaronder NAC, gaan samenwerken voor maatschappelijke impact. Via deze weg willen zij vooral ouderen en jongeren (meer) laten sporten. Daarnaast worden deelnemers bewust gemaakt van maatschappelijke thema’s.

Zes Brabantse betaald voetbalorganisaties gaan samenwerken voor maatschappelijke impact. Het gaat om NAC, FC Den Bosch, FC Eindhoven, PSV, RKC en TOP Oss. Zij starten gezamenlijk met de concepten Old Stars (Walking Football) en Street League (straatvoetbalcompetitie) het initiatief.

De Brabantsebetaalde voetbalorganisaties (BVO’s) worden hierbij ondersteund door de Eredivisie CV. Er is een gezamenlijke ambitie om achter en voor de schermen meer samen op te trekken als het gaat om gedeelde maatschappelijke thema’s.

De samenwerking is op initiatief van BrabantSport, dat de komende twee jaarvanuit het BrabantSport Fonds, investeert in deze samenwerking. De Brabantse samenwerking heeft als hoofddoel kinderen en senioren aan te zetten tot (meer) bewegen, bewust te laten worden van een gezondeleefstijl en het sociale (wenselijke) aspect te stimuleren. Het BrabantSport Fonds is een samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en het Brabantse bedrijfsleven.

Voetbalclubs

Voetbalclubs zijn een belangrijk onderdeel van de samenleving en hebben een unieke positie om te verbinden.De kennis uit de sport op het terrein van bijvoorbeeld talentontwikkeling of coaching, kan worden toegepast opde directe omgeving. Via de profclubs kan bewegen voor alle doelgroepen toegankelijker worden gemaakt.

Collectief

Het Brabantse samenwerkingscollectief wil in de provincie een zo groot mogelijke maatschappelijke impact creëren. Van concurrentie is geen sprake. De clubs hebben dezelfde ambities om inwoners van Brabant fysiek, mentaal en sociaal te versterken. De eerstege meenschappelijke projecten zijn Old Stars/Walking Football en de Street Leagues.

Old Stars (Walking Football)

Walking Football is een concept van het Ouderenfonds gericht op het fysiek en sociaal in beweging krijgen va nouderen. Voor zestigplussers die graag willen blijven voetballen, maar voor wie dit niet meer lukt in het reguliere (veteranen)voetbal, is Walking Football een uitkomst.

De doelstelling van deze vorm van seniorensport is het bevorderen van de fysieke en psychische gezondheid van ouderen. De spelregels zijn aangepast om verantwoord en veilig te kunnen bewegen op een manier die past bij de leeftijd en de fysieke gesteldheid van de beoefenaars.



In Breda bestaat eenzelfde initiatief al langer. Het project NAC OldStars is al jaren niet meer weg te denken in Breda en omgeving. Zij spelen elke woensdagochtend Walking Football bij verschillende amateurverenigingen in de regio. Het stimuleren van een gezonde leefstijl en het bevorderen van de sociale contacten staan bij NAC OldStars centraal.

Street League

Street League is een scholenstraatvoetbalcompetitie voor scholieren van groepen 7 en 8 van de basisschool en de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs. Bij de Street League vindt er een straatvoetbalcompetitie plaats om de gezonde leefstijl van jongeren te bevorderen, de maatschappelijke betrokkenheid te verhogen en hen bewust te maken van actuele maatschappelijke thema’s.

NAC Street League

De NAC Street League is al sinds 2006 dé straatvoetbalcompetitie van Breda waarbij voetbal wordt ingezet om de gezonde leefstijl van Bredase jongeren te bevorderen. Binnen de verschillende NAC Street Leagues worden ook verschillende actuele maatschappelijke thema’s behandeld in de klas zoals groepsdruk en social media,pesten, het verantwoord omgaan met geld en het belang van beweging en een gezonde leefstijl.

Verder is in de competitie een zogeheten NOAD-puntensysteem, waardoor teams bij wedstrijden niet alleen beoordeeld worden op hun voetbalresultaten, maar ook op sportief vlak.