Beloofde lenteweer iets verlaat: morgen eerst mist maar dan komt de zon

BREDA - De lente gaat frisjes van start. Waar een zonnige dag werd beloofd, valt de start van de astronomische lente toch koud uit. Niet getreurd, het zonnetje en het bijbehorende lenteweer is onderweg.

Hoewel er een zonnige dag was beloofd, is een frisse start van de lente niet vreemd. De astronomische lente gaat officieel vandaag om 16:33 uur van start, met een tempratuur rond de negen graden. Dit is aardig in de trend met de afgelopen tien jaar, waar het in de middag meestal niet boven de tien graden kwam. Negen jaar geleden, op 20 maart 2013, lag er zelfs een laagje sneeuw.

Negen jaar terug lag er sneeuw in Breda - Foto: Henk Voermans

Eerst mist, dan zon

Wie het zonnetje nu al mist, hoeft niet lang te wachten. “Morgenochtend komt de eerste uren lokaal nevel of mist voor. De zon schijnt ook volop en de lokale grijzigheid verdwijnt snel. Het is overal droog en het warmt snel op.” Volgens Weeronline zal na de ochtend de temperatuur in een rap tempo oplopen. In delen van Brabant wordt tussen de 14 en 18 graden verwacht. Dinsdag kan het kwik zelf nog verder omhoog schieten. “De temperatuur loopt op naar 16 graden in het noorden, naar 17 of 18 graden in het midden en naar 19, lokaal 20 graden in het zuiden.”

Naar verwachting zal het lenteweer tot zeker vrijdag aanhouden.