Een winkel, planten en gezellige zitjes: De Koepel is klaar om vluchtelingen te verwelkomen

BREDA - Van een voormalige gevangenis een warm thuis maken voor zo’n 400 vluchtelingen uit Oekraïne. Dat was het doel waar honderden Bredanaars afgelopen week de handen voor uit de mouwen hebben gestoken. En met succes. De Koepel heeft een heuse metamorfose ondergaan.

Ruim een week geleden werd er een begin gemaakt aan de ‘verbouwing’ van de Koepel. Want om het gebouw gereed te maken voor de komst van honderden vluchtelingen, moest er nog veel werk worden verzet.

Zo waren in de cellen nog teksten te lezen die gevangenen er ooit geschreven hadden. En een grondige schoonmaak was ook zeker geen overbodige luxe. Schoonmaken en verven waren dan ook de eerste klussen die gedaan werden. En in het midden van de Koepel werd een grote tent geplaatst als verzamelplek. Vervolgens moesten ook veel andere praktische zaken geregeld worden. Zo moesten er in iedere cel nieuwe Ikea-bedden in elkaar worden gezet. Om dat zo snel mogelijk te realiseren, werd ‘Handjes in de Koepel’ opgezet. Via online aanmeldformulieren konden vrijwilligers zich aanmelden voor een ‘shift’ om te helpen in de voormalige gevangenis. En dat werd massaal gedaan.

Afgelopen weekend werd er hard gewerkt om de laatste hand te leggen aan de nieuwe inrichting van de Koepel. De douches en kamers werden een laatste keer grondig schoon gemaakt. Ook werden de nog kale kamers verder ingericht bij bijvoorbeeld leeslampjes en planten. Ook in de algemene ruimte is gewerkt om te zorgen dat de kale gevangenis een warm thuis kan worden. Zo is er een winkeltje, en zijn er gezellige zitjes gemaakt. Handjes in de Koepel benadrukt dat het vele werk zonder de inzet van alle vrijwilligers nooit verzet had kunnen worden. “We kunnen helaas niet iedereen persoonlijk bedanken, maar we zijn ontzettend blij met jullie! We hopen dat ook jullie trots op jezelf zijn wat we in 1,5 week tijd hebben neergezet. Handjes, een dikke high five en bedankt!”