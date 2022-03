Opnieuw start het NK Tegelwippen: Dankzij vorige editie heeft Breda nu 80.000 stoeptegels minder

BREDA - Het NK Tegelwippen is vandaag weer van start gegaan. Het NK is een strijd tussen gemeentes met als doel om zoveel mogelijk tegels te verruilen voor groen. De vorige editie was in Breda een succes, want er werden maar liefst 80.000 tegels ‘gewipt’.

Zeker 115 Nederlandse gemeenten treffen elkaar vanaf vandaag in het jaarlijkse NK Tegelwippen. Welke gemeente wipt de meeste tegels en maakt plaats voor groen? Het kampioenschap draait niet alleen om rivaliteit, maar heeft een hoger, gemeenschappelijk doel. Want wanneer tegels worden vervangen door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen, wordt Nederland meer klimaatadaptief en biodivers. Nederlands bekendste TV-tuinman Lodewijk Hoekstra gaf om 8.00 uur het startschot.

Momentum: gemeenten en bewoners samen aan de slag

Het NK Tegelwippen creëert momentum en stimuleert gemeenten om, samen met bewoners, effectief te vergroenen. Bovendien draagt het initiatief bij aan de bewustwording van het effect van vergroening. Geveltuinen, bloemperken en tuinen met beplanting - in plaats van stenen - zorgen voor betere afwatering, een lagere temperatuur tijdens hittegolven en meer biodiversiteit. Bovendien is een groene leefomgeving goed voor onze gemoedstoestand. “Tegels hebben heel nadelige gevolgen voor de biodiversiteit. En met het veranderende klimaat en de opwarming van steden zijn ze onwenselijk. Met het jaarlijkse kampioenschap krijgen gemeenten en overheden een push om aan de slag te gaan”, legt Lodewijk Hoekstra uit.

Het NK Tegelwippen wordt voor het derde jaar op rij georganiseerd en loopt van 21 maart tot en met 31 oktober. Ruim 115 gemeenten, waaronder ook Breda, hebben zich aangemeld voor het Nederlandse kampioenschap. Gemeenten treffen elkaar in verschillende derby’s en poules. De gemeente die de meeste tegels per 1000 inwoners wipt (verdeeld over drie klassementen) wint de prestigieuze Gouden Schep. Daarnaast wint de gemeente met de meeste gewipte tegels de Gouden Tegel. Bewoners die hun (gevel)tuin transformeren maken kans op de Publiekswipper award en mooie prijspakketten.

Tijdens de eerdere edities zijn ruim 1,6 miljoen tegels gewipt in voor- en achtertuinen, op stoepen, schoolpleinen en openbare pleinen. Er werd meer dan 14,5 hectare vergroend. Vorig jaar wipte Gemeente Rucphen de meeste tegels per inwoner en verwijderde Gemeente Den Haag effectief de meeste tegels.