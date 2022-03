Titanic de Musical komt naar Breda

BREDA - Na twintig jaar meert Titanic de musical weer aan in de Nederlandse theaters. Van woensdag 30 maart t/m zondag 3 april is de musical over het beroemde schip te zien in het Chassé Theater. Met onder andere René van Kooten, Mariska van Kolck, Dennis Willekens en Wieneke Remmers.

10 april 1912. Het grootste en meest luxe passagiersschip ter wereld vertrekt uit de haven van Southampton met bestemming New York. Aan boord 1301 passagiers en 941 bemanningsleden. Onwetend van het lot dat hen wacht. Wat begon als een reis vol toekomstdromen, romantiek en luxe, ontaardt in een strijd met het water. De musical vertelt het verhaal van het enorme klassenverschil in die tijd, dat zich letterlijk manifesteert door de indeling aan boord.

Met meer dan 800 voorstellingen op Broadway behoort Titanic tot de grootste musicalsuccessen van het afgelopen decennium. Beleef de laatste dagen en uren van het meest legendarisch schip ter wereld. Met een live-orkest en een vijfentwintig-man sterke cast.

Brabantse sterren

In de musical spelen sterren van Brabantse bodem mee: Marijn Brouwers, Wieneke Remmers en Linda Verstraten. Ook hebben velen gestudeerd aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Richard Spijkers is docent aan en oprichter van de theaterschool Musical Academy Breda.