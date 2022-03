Zo maak je jouw tuinmeubels weer zonneklaar!

(advertorial) Heb jij geen ruimte om je tuinmeubels te beschermen tegen het slechte weer van de herfst- en wintermaanden en zien ze er nou een beetje mistroostig uit? Geen nood. Met onderstaande tips heb jij je tuinmeubels binnen no time weer spik en span en zijn ze weer klaar voor de zon. En ben je zelf meer van het relaxen in je tuinmeubels dan het opknappen ervan, kan je altijd een vakman inschakelen. Een schilder in Breda is zo gevonden.

Beitsen of verven?

Beits is voor tuinmeubelen het meest geschikt. Je hoeft hier ook maar een laag van aan te brengen. Beits is vochtregulerend en trekt diep in het hout. Verf daarentegen blijft op het hout liggen. Voor een goede hechting moet je altijd eerst nog een primer aanbrengen. Beitsen is dus tijdbesparend. En met beits kan je hetzelfde resultaat bereiken als met verf. Je hebt zowel transparante als dekkende buitenbeits. Wil je de oorspronkelijke uitstraling van je tuinmeubelen behouden (of terug laten komen na verwering), kies je voor een transparante beits. Voor een nieuwe look kies je een dekkende beits.

Een laatste keuze die je moet moeten is het type beits als je een dekkende buitenbeits wilt. Hierin zit nog een verschil in synthetische en beits op waterbasis. Voor donkere en felle kleuren kies je beits op waterbasis. Voor lichte en bijvoorbeeld pasteltinten, kies je voor beits op synthetische basis.

Schoonmaken

Dit is vaak het minst leuke onderdeel van de klus, maar zeker heel belangrijk. Je moet je tuinmeubels goed schoonmaken en ontvetten. Doe dit op een zonnige dag, zet de tuinslang open en spuiten maar. Gebruik een harde borstel en speciale tuinmeubel reiniger voor deze klus. Zit er hardnekkige aanslag op of zijn er oneffenheden? Schuur het oppervlak dan lichtjes op. Laat de tuinmeubelen vervolgens goed drogen voor je begint aan het echte werk.

Beits aanbrengen

Om een optimaal resultaat uit je beits te halen, is het verstandig om de eerste laag die je aanbrengt met verdunde beits te doen. Houd hiervoor een verhouding van 1 deel terpentine met 3 delen beits aan. Verdunde beits trekt beter in het hout wat de impregnerende werking versterkt. Breng de eerste laag zo snel mogelijk aan want het trekt erg snel in. Laat de eerste laag minstens 24 uur drogen voor je begint aan de volgende ronde.

De tweede laag breng je onverdund aan. Voor je begint schuur je de oppervlakken nog even licht op voor een optimale hechting. Ook nog geldt dat je vlot te werk moet gaan want de beits trekt snel in. Laat ook deze laag weer goed drogen en klaar ben je.

Nu je tuinmeubels weer zo goed als nieuw zijn, mag die zomer wel komen!