Al na een half jaar stopt de directe trein van Breda naar Milaan en Venetië ermee

BREDA - Wil je vanuit Breda een stedentrip naar bijvoorbeeld Venetië of Milaan maken? Dan moet je er snel bij zijn, want dit weekend rijden de directe treinen voor de laatste keer vanaf station Breda. Al na een half jaar stopt Greencitytrip met het aanbieden van de treinreizen vanuit Breda.

Wil je zonder over te stappen met de trein naar Verona of Venetië? Dan moet je dit weekend nog vertrekken. Want dat is de laatste keer dat de treinen van GreenCityTrip vanaf station Breda vertrekken. Een half jaar nadat de aanbieder startte met de treinreizen vanuit Breda naar verschillende bestemmingen in Europa, wordt het initiatief stopgezet.

Als reden voor het stoppen met het aanbieden van de citytrips vanuit Breda noemt de aanbieder de te korte perrons van station Breda en ook de te lange reis door Nederland. De treinreizen zonder overstap gingen in Nederland namelijk van Breda naar Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Almere. Vanaf daar gingen de treinen de Duitse grens over. Een flinke omweg dus.

GreenCityTrip heeft als bestemmingen onder andere Venetië, Milaan, Innsbruck, Praag, Verona en Wenen. GreenCityTrip blijft wél gewoon bestaan. De reizen worden enkel niet meer vanaf Breda aangeboden. Bredanaars die dus toch graag een citytrip met de trein willen doen zonder daarbij verder over te hoeven stappen, kunnen op een ander station in Nederland opstappen.