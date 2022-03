Weerbericht Breda: ‘Zonnig lenteweer, met lokaal 20 graden’

Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 21 maart en de komende dagen.



Een hogedrukgebied boven de Baltische Staten zorgt voor zonnig lenteweer. Later in de week vormt zich boven de Noordzee een nieuw hogedrukgebied. Daardoor draait de wind naar het noordoosten. De temperatuur daalt dan iets, maar het blijft ook dan meestal zonnig weer.



Verwachting maandag 21 maart

Na een frisse start met wat lichte vorst was de temperatuur om 13 uur al opgelopen naar 17 graden. Vanmiddag wordt het uiteindelijk 18 of 19 graden. De zuidoostenwind is zwak met gemiddeld 2 Beaufort. Verder is het de hele dag zonnig lenteweer.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 22 maart

Opnieuw zonnig en droog. In de middag tijdelijk wat kleine stapelwolkjes, temperaturen nog iets hoger met 19, lokaal 20 graden. Er staat een zwakke oostenwind van 2 Beaufort.



Woensdag 23 maart

Weinig verandering. Zonnig en droog, maar de wind is naar het noordoosten gedraaid. Ze blijft zwak. Wel wordt er iets minder zachte lucht aangevoerd met maxima van 17 graden. Dat is nog altijd ruim boven de norm van 13 graden.



Donderdag 24 maart

Zonnig en droog bij een zwakke noordoostenwind en ongeveer 17 graden.



Zo was het weer zondag 20 maart

Maximumtemperatuur: 10,1 graden

Minimumtemperatuur: 0,9 graden

Neerslag: 0,0 mm (stoep nat door regen en wat natte sneeuwvlokken)

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 21 maart 2022 om 13:00 uur