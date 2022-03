Bredase jongeren slapen in de buitenlucht om geld op te halen voor minderjarige vluchtelingen

BREDA - Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn al ruim drie miljoen mensen hun land ontvlucht. Een groot deel van deze vluchtelingen is nog geen 18 jaar oud. Voor hen en alle andere minderjarige vluchtelingen over de hele wereld heeft Bredase jongerenorganisatie Young Impact de landelijke actie #bedvoorbed opgezet. Onder andere twintig jongeren van NAC doen mee, en slapen voor de actie van 22 op 23 maart in de openlucht in het NAC-stadion.

Jongerenorganisatie Young Impact heeft samen met KRO-NCRV en de maatschappelijke diensttijd (MDT) de landelijke actie #bedvoorbed opgezet, die plaatsvindt in de nacht van dinsdag 22 op woensdag 23 maart aanstaande. Jongeren verruilen die nacht hun eigen warme bed voor een nacht in de openlucht. Met de actie wordt geld ingezameld voor Stichting Vluchteling, een organisatie die onder andere minderjarige vluchtelingen veilig onderdak biedt.

Alle deelnemende jongeren, grotendeels tussen de 13 en 25 jaar oud, geven vanaf dinsdagavond 22 maart 19.00 uur twaalf uur lang hun veilige slaapplek op. Ze kunnen zich laten sponsoren en ruilen die nacht hun eigen bed in voor een slaapplek buiten, bijvoorbeeld op hun sportclub, op het schoolplein of in hun eigen achtertuin. Ook NAC doet mee aan de actie. Vanuit NAC zullen 20 jongeren meedoen. Zij ruilen in de nacht van 22 op 23 maart hun eigen bed 12 uur lang in voor een slaapplek in het stadion. Hiermee halen ze geld op voor een veilige slaapplek voor minderjarige vluchtelingen over heel de wereld.

Opbrengsten voor Stichting Vluchteling

Alle opbrengsten van #bedvoorbed gaan volledig naar Stichting Vluchteling. De organisatie biedt onder andere onderdak, slaapplaatsen en medische zorg aan vluchtelingen en ontheemden wereldwijd. Het bedrag dat wordt ingezameld met #bedvoorbed wordt in samenwerking met Stichting Vluchteling besteed aan noodhulpprojecten voor minderjarige vluchtelingen uit Oekraïne en andere landen waar jongeren moeten vluchten voor oorlog en geweld. Doneren kan via de actiewebsite waar de deelnemende jongeren hun actie registreren.

Samen in actie voor jonge vluchtelingen

Deze actie is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen Young Impact, KRO-NCRV, MDT, Stichting Vluchteling en ABN AMRO. De actie #bedvoorbed is tevens de aftrap van de samenwerking tussen KRO-NCRV en Young Impact. KRO-NCRV wil, net als Young Impact, de samenleving inspireren en in beweging brengen om de wereld van morgen duurzamer en meer verbonden te maken. Dit kunnen jongeren ook doen door mee te doen aan een van de vele MDT-projecten van de maatschappelijke diensttijd. De actie #bedvoorbed wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het ABN AMRO Versnellingsfonds.