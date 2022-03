Breda start een inzamelingsweek voor Oekraïne

BREDA – Gemeente Breda en Breda Maakt Mij Blij slaan opnieuw de handen ineen. Ditmaal voor een grootschalige inzamelingsactie voor de slachtoffers uit Oekraïne. Van maandag 28 maart tot en met vrijdag 1 april kunnen Bredanaars op vier locaties in de stad terecht om spullen te doneren. De inzamelingsactie is opgezet in samenwerking met de Poolse zusterstad van Breda: Wroclaw.

Sinds de start van de oorlog in Oekraïne is de behoefte aan humanitaire hulp alleen maar groter geworden. In Breda kwamen al verschillende initiatieven van de grond. Zo was er een grote inzamelingsactie van de Poolse Parochie in de Mariakerk, en een grote actie vanuit Roger Omers en Job van der Zon vanuit Dok19.

Net als vele anderen wilde ook Thibaud van der Steen van Breda Maakt Mij Blij graag helpen, alleen wist hij niet goed hoe. Hij benaderde de gemeente Breda en dat bleek een juiste zet. Burgemeester Paul Depla had net een telefoontje gehad uit de Poolse zusterstad Wroclaw met het verzoek om in actie te komen. Zo ging het balletje rollen.

Samenwerken

Het idee was al snel duidelijk: Een inzamelingsactie van producten waarvan de behoefte groot en actueel is. De gemeente en Breda Maakt Mij Blij krijgen daarbij hulp van verschillende organisaties zoals onderwijsinstellingen De Rooi Pannen en Curio, Afvalservice Breda en logistiek bedrijf Instabox. “Dankzij onze nauwe samenwerking met de Poolse hulporganisatie Foundation Oekraïne weten we precies waar behoefte aan is. Dat is op dit moment met name houdbaar voedsel en medische en hygiënische producten, maar de lijst is nog veel langer dan dat”, geeft Thibaud aan.

Inzamelen

De inzamelingsactie loopt van maandag 28 maart tot en met vrijdag 1 april. De locaties waar men in deze periode terecht kan zijn het Kringloopwarenhuis Vindingrijk aan de Riethil, Milieustation Breda aan de Slingerweg, Parels Breda in de Houtmarkt en Boerderij Wolfslaar. Op de website van Breda Maakt Mij Blij staat een lijst met daarop de spullen die worden ingezameld. Alleen deze spullen worden ingenomen, want deze zijn het hardst nodig.

Bredanaars die een donatie willen doen, worden dus gevraagd om de lijst op de website te raadplegen.

p