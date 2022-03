‘Alleenstaande woningkoper heeft ruim 84.000 euro eigen geld nodig in Breda’

BREDA - Alleenstaande starter met een modaal inkomen? In de provincie Noord-Brabant heb je dan gemiddeld 32.664 euro eigen inleg nodig om je eerste huis te kunnen kopen van 60m2 . In Breda gaat het zelfs om ruim 84.000 euro eigen geld, dat naast het maximale hypotheekbedrag nodig is om überhaupt kans te maken op een eigen huis. Dit en meer blijkt uit de Eigengeldkaart van vergelijkingssite Independer op basis van Jumba-data.

Vooralsnog hebben ‘vrijgezelle modale starters’ het in Brabant beter dan elders in Nederland. De landelijk gemiddelde eigen inleg voor een woning van 60m2 ligt namelijk iets hoger: 38.000 euro. Dit bedrag is gelijk aan een gemiddeld jaarsalaris en staat los van het maximale hypotheekbedrag én overbieden. Bij kopers boven de 35 jaar zal nóg meer eigen inleg nodig zijn: zij hebben namelijk geen vrijstelling van de overdrachtsbelasting.

Marga Lankreijer hypotheekexpert van Independer: ”Dit bedrag is nog extra bovenop de maximale hypotheek die je kunt krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om spaargeld of een schenking”. Ook het forse overbieden op een woning, dat nu gebruikelijk is, kan vaak niet in het hypotheekbedrag worden opgenomen. “Dat moet dus met jouw eigen centen gebeuren. Vreemd genoeg moet je nu in je tienerjaren al gaan sparen voor je eigen huis later”, aldus hypotheekexpert Lankreijer.

Meeste eigen geld nodig in Den Bosch en Breda

Alleenstaande starters met een bruto jaarsalaris van 38.000 euro (modaal inkomen) leggen momenteel in Den Bosch het meeste eigen geld in voor de aankoop van een woning. Bovenop de maximale hypotheek die ze krijgen, moeten zij gemiddeld 86.129 euro inleggen om een woning van 60m2 te bemachtigen. Ook in Breda (€84.915 eigen geld), Vught (€75.577), Eindhoven (€69.476) en Best (€66.397) hebben vrijgezellen een flinke zak geld nodig.

“Het kopen van een woning lijkt steeds meer weggelegd voor de happy few. Dit probleem begon in de grote steden in de Randstad, maar verspreidt zich nu over bijna het hele land”, zegt Sander van der Aa van woonplatform Jumba.

Anno 2022 zijn Brabantse woningen het ‘voordeligst’ in de gemeente Sint Anthonis. Als alleenstaande starter met een modaal salaris leg je hier zo’n 4.250 euro eigen geld in voor de koop van je eerste woning. Ook in Woensdrecht (€4.408), Landerd (€4.456) en Helmond (€4.457) hebben starters minder eigen inleg nodig voor een woning van 60m2.