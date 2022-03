Weerrecord sneuvelt: Warmste 22 maart ooit gemeten

BREDA - Met om 13:20 uur 19,4 graden in De Bilt is het officieel de warmste 22 maart ooit gemeten. Het oude record was 19,2 graden, gemeten in 2012. De temperatuur kan komende uren nog een klein beetje oplopen en misschien wordt het vanmiddag voor het eerst dit jaar 20 graden in De Bilt. Ook in Breda zal het kwik boven de 20 graden uitkomen.

In het zuiden van Nederland is het lokaal al 19,7 graden. Komende uren loopt de temperatuur nog wat op en wordt het naar verwachting voor het eerst dit jaar ergens in het land 20 graden. De kans is groot dat dat ook in Breda gaat gebeuren.

Het warmterecord voor 22 maart over alle weerstations staat op 21,8 graden, gemeten op een inmiddels opgeheven weerstation in ‘s Heerenberg (Gelderland) in 1936. Het record van vandaag is het tweede warmterecord in De Bilt van 2022. Het eerste record viel op Nieuwjaarsdag. Van kouderecord is nog geen sprake geweest.

2021 telde zeven warmterecord en geen enkele kouderecord. Deze eeuw had tot dusver negen keer zo veel warmterecords dan kouderecords. Klimaatverandering is de oorzaak van dit verschil.

Deze week meer zonnig lenteweer, maar waarschijnlijk geen warmterecords

Morgen en ook de rest van de week blijft het zonnig en droog. Het wordt iets minder warm met maxima veelal tussen 14 en 18 graden. Maxima rond 11 graden zijn gebruikelijk eind maart. De datum-warmterecords staan bovendien wat hoger dan het record vandaag stond. De kans op meer warmterecords deze week is dan ook erg klein.