Nieuwe versoepelingen gaan vandaag in, Testen voor Toegang sluit de deuren

BREDA - De coronamaatregelen zijn vanaf vandaag verder versoepeld. De verplichting om een mondkapje te dragen in het OV vervalt. En ook het testen voor toegang voor grote binnenevenementen is niet meer nodig. De locaties van Testen voor Toegang sluiten dan ook de deuren.

Vorige week werden er opnieuw versoepelingen aangekondigd. Een deel van die versoepelingen ging per direct in. Het andere deel van het pakket versoepelingen is vanaf vandaag geld.

OV

De verplichting om in en rond het OV mondkapjes te dragen vervalt per woensdag 23 maart. Wel wordt het mondkapje nog geadviseerd bij drukte. “Daar waar het druk is, kunt u uzelf en anderen beschermen door een mondkapje te dragen”, is op de site van Rijksoverheid te lezen. Het blijft voorlopig wel verplicht om een mondkapje te dragen in het vliegtuig en op het vliegveld na de security.



Testen voor Toegang

Testen voor toegang (1G) is vanaf vandaag niet meer nodig voor grotere nachtclubs en grote evenementen zonder vaste zitplaats (meer dan 500 bezoekers). Vanaf woensdag 23 maart 2022 kan publiek ook op deze locaties zonder Testen voor Toegang naar binnen. Er zijn nu geen locaties meer waar het coronatoegangsbewijs geldt. De locaties van Testen voor Toegang sluiten dan ook de deuren. Geadviseerd wordt wel om de CoronaCheck-app op je telefoon te laten staan. “Voor meerdere landen is de QR-code nog wel noodzakelijk om in te reizen of voor bijvoorbeeld bezoek aan horeca, bioscoop of theater.”



Reizen

Voor mensen die naar Nederland reizen van binnen de EU/Schengen vervalt vanaf vandaag de verplichting om een test-, herstel- of vaccinatiebewijs te hebben. Ook voor EU-burgers die vanuit landen buiten de EU/Schengen naar Nederland reizen, zijn er geen inreismaatregelen meer. Voor iedereen die naar Nederland reist, is het advies om een zelftest te doen direct na aankomst en op dag 5.