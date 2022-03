Curio opent de deuren voor informatie-avond: ‘Fysiek bezoek is enorm belangrijk’

BREDA – Net als in januari mag de informatieavond van alle mbo scholen van Curio weer fysiek bezocht worden. Volgens het afmeldersonderzoek dat Curio heeft laten uitvoeren blijkt dat dit essentieel is voor het maken van een definitieve en goede studiekeuze. De beroepsopleider van de regio zet haar deuren daarom op 24 maart nog een keer open. Nu speciaal voor leerlingen die twijfelen over hun vervolgopleiding. Of die zelfs helemaal nog geen idee hebben wat ze willen gaan doen.



Hoewel online veel kan worden gevonden, vertoond en verteld, is een studiekeuze maken niet makkelijk. Persoonlijk contact leidt vaak toch tot betere vragen en antwoorden. Op 24 maart is er daarom weer een fysieke informatie-avond bij Curio. De mbo-scholen openen hun deuren van 17.00 tot 20.00 uur.

“Docenten en studenten delen tijdens de informatieavond hun kennis en ervaring. Zo geven ze een zo goed mogelijk beeld van de verschillende mbo-opleidingen. Van automonteur tot food en future. En van intercedent tot doktersassistent. Wat ga je later nu precies doen in zulke beroepen? En past dat bij de jou?”, legt Peter Dirven van Curio uit.

Avans

Niet alleen Curio benadrukt het belang van de fysieke open dagen. Ook Avans is blij dat zij dit weekend weer fysiek de deuren kunnen openen voor leerlingen die hun studiekeuze nog moeten maken. “Bij het maken van een studiekeuze is het proeven van de sfeer op de locaties van groot belang”, stelt Avans. De studiekiezers en hun ouders/verzorgers kunnen 26 maart weer als vanouds de gebouwen van Avans ontdekken, studenten en docenten ontmoeten en zich laten informeren over de opleidingen die Avans biedt. “Het is zó belangrijk om je op locatie te oriënteren. De sfeer, het persoonlijke contact, het échte gesprek met studenten en docenten; dat geeft uiteindelijk het gevoel ‘voel ik me hier thuis’ en zie ik mezelf hier 4 jaar rondlopen. Dat gevoel is vaak doorslaggevend bij het maken van de studiekeuze en speelt ook een belangrijke rol in het studiesucces.”