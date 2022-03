Van foto’s tot keramiek en kookboeken: St. Joost houdt Benefiet Kunstmarkt voor Oekraïne

BREDA - Studenten, docenten en medewerkers van St. Joost School of Arts & Design komen in actie voor Oekraïne. En dat doen zij op de manier die het beste bij hen past: Een benefiet kunstmarkt.

In het licht van wat er nu in Oekraïne gebeurt, denken veel Bredanaars na over hoe ze op de één of andere manier kunnen helpen. In Breda kan dat al op veel manieren. Zo waren er inzamelacties bij Dok19 en de Mariakerk. In de Haagse Beemden gingen kinderen langs de deuren om spulletjes te verkopen en lege flessen op te halen. En veel vrijwilligers staken al de handen uit de mouwen in de Koepel.

Ook de studenten van St. Joost School of Art & Design hebben het initiatief genomen om geld in te gaan zamelen voor Oekraïne. Zij doen dat op een manier die goed bij hen past, namelijk met een gezamenlijke kunstmarkt. Die vindt plaats op 31 maart 2022 vanaf 16.00 uur op de academie in Breda (Beukenlaan 1 te Breda).

“De lijst van deelnemende kunstenaars en designers bestaat uit studenten, docenten en medewerkers van de academie”, laat Joana Borges namens de kunstacademie weten. “Er wordt een grote diversiteit aan werk verkocht dat varieert van prints (foto’s, riso, kaarten etc.) tot keramiek en kookboeken. Het grootste deel van het werk dat wordt verkocht is gemaakt in één van de werkplaatsen van St. Joost Breda of Den Bosch.”

“Iedereen is welkom om op 31 maart een bezoek te brengen aan de kunstmarkt: inwoners van Breda, partners uit de stad, oud-studenten en vrienden en familie van onze studenten. Kom langs, koop & doneer!”