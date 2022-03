NAC en Gr8 Hotels breken sponsorcontract open

BREDA - NAC en Gr8Hotels zijn tot overeenstemming gekomen over het openbreken, verlengen en uitbreiden van het partnership. Met het verlengen van het partnership zal Gr8 Hotels tot en met seizoen 2024/2025 als broeksponsor actief blijven.

Gr8 Hotels is een Nederlands hotelketen. Momenteel heeft Gr8 Hotels vier hotels. Gr8 Bodegraven – In het groene hart, Gr8 Maastricht – Airport, Gr8 Oosterhout – Bourgondisch Brabant en Gr8 Sevenum – Midden in de Peel. In oktober komt hier een hotel in Breda bij, langs de A16.

In 2019 was Gr8 Hotels hoofdsponsor voor een dag. CM.com besloot, ten behoeve van het goede doel, voor één dag het hoofdsponsorschap te veilen. Dit was de aftrap voor de samenwerking tussen Gr8 en NAC. Vanaf aankomend seizoen zal Gr8, samen met Xior, een skybox betrekken in het Rat Verlegh Stadion. Xior Student Housing is een Belgisch vastgoedbedrijf, gespecialiseerd in de sector van de studentenhuisvesting in België, Nederland, Polen, Spanje en Portugal.

“Gr8 Hotels is de afgelopen jaren een fijne partner gebleken”, aldus Eric Matijsen. “Inmiddels zijn zij al heel wat jaren zichtbaar aanwezig bij NAC. Wij zijn dan ook erg blij en trots dat wij het partnership hebben kunnen verlengen en kijken dan ook erg uit naar een vruchtbare samenwerking de komende jaren.”

“De afgelopen jaren hebben wij een fijne samenwerking gekend met NAC”, vult CEO Martien Heinrichs aan. “Tevens hebben we ons merk vaak terug mogen zien in de diverse uitingen. We zijn erg trots dat we aankomend jaar het partnership kunnen uitbreiden bij NAC en ook de aankomende jaren te zien als broeksponsor.”