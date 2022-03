Schietpartij bij Nieuwe Inslag was poging tot moord: Verdachte veroordeeld tot zes jaar cel

BREDA - De man die op 31 maart 2021 iemand neerschoot bij de Nieuwe Inslag in Breda is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord. Hij krijgt zes jaar celstraf.

Op 31 maart 2021 werd Breda opgeschrikt door een schietpartij bij de Nieuwe Inslag. Daarbij raakte een 33-jarige man gewond. Dinsdag stond de verdachte in de zaak voor de rechter.

Het slachtoffer en de verdachte hadden de avond voor de schietpartij ruzie met elkaar. Dat hebben zij beiden toegegeven. Na die ruzie heeft de verdachte aangegeven het slachtoffer de volgende dag om 09.00 uur op te komen zoeken. Op camerabeelden van de ochtend van 31 maart is te zien dat de verdachte rond 08.30 uur uit zijn woning loopt. Hij pakt iets uit zijn auto, en loop naar het slachtoffer toe dat hem tegemoet komt. Als zij beiden bijna met hun hoofden tegen elkaar staan, schiet de verdachte het slachtoffer in zijn buik.

De rechter acht bewezen dat de verdachte opzettelijk en met voorbedachte rade het slachtoffer van het leven wilde beroven. Dit wordt onder andere duidelijk omdat de verdachte een doorgeladen pistool meenam naar de ontmoeting, en deze pas tevoorschijn haalde toen hij het slachtoffer neerschoot. Ook schoot hij het slachtoffer van dichtbij in zijn buik. Omdat in de buik veel vitale organen zitten, is de kans op overlijden door een dergelijk schot groot. Het slachtoffer overleefde de moordpoging wel.

De verdachte heeft een celstraf gekregen van zes jaar. Ook moet hij een schadevergoeding betalen.