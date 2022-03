Woede bij supporters over verkoopplannen: ‘Zwartste dag uit de geschiedenis van NAC’

BREDA - Woensdagavond werd bekend dat de aandeelhouders van NAC hun aandelen willen gaan verkopen aan City Football Group. En dat plan kan rekenen op veel onbegrip en woede bij de supporters. In een gezamenlijk statement laten onder andere Vak G, Breda Loco’s en Front76 weten dat als de deal doorgaat, dit ‘de allerzwartste dag uit de geschiedenis van NAC zal zijn.”

Nadat de Raad van Commissarissen (RvC) op 19 februari de verkoop aan Karel Vrolijk afkeurde en daarbij verzocht om alle andere opties te onderzoeken, heeft Crossminds de afgelopen periode op verzoek van de aandeelhouders onderzoek gedaan naar onder andere de initiatieven City Football Group en een combinatie tussen Global Football Corporation en Karel Vrolijk. Woensdagavond werd bekend gemaakt dat er een akkoord is bereikt met City Football Group, het bedrijf achter Manchester City.

De aanstaande verkoop van de club aan City Football Group valt niet goed bij de achterban van NAC. In een gezamenlijk statement reageerden onder andere B-Side Rats, Vak G, Gront76 en de Breda Loco’s op de plannen. Zij stellen dat als de deal doorgaat, NAC zijn ziel verkoopt. “Dit kan de allerzwartste dag uit de geschiedenis van NAC worden: Het einde van de volksclub NAC. Het verkoopproces is vaak zwaar en gefrustreerd. De huidige aandeelhouders hebben altijd gezegd het beste met de club voor te hebben, maar uit deze deal blijkt het tegenovergestelde.”

“Wij willen geen handelshuis worden voor een sjeik en zijn City Group. Dit gaat tegen alles in waar wij als NAC-supporters voor staan en zal afbreuk doen aan de identiteit van de club.”

De deal die is bereikt is onder het voorbehoud van goedkeuring door de RvC, Stichting NOAD, de KNVB en de gemeente Breda. De supporters vestigen de hoop op Stichting NOAD. “Wij roepen de stichting op om te doen waar het voor opgericht is en onze club te beschermen.”