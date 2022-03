Racefietser gewond na aanrijding op de Heerbaan

BREDA - Een persoon op een racefiets is donderdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde op de Heerbaan.

Het ongeval vond iets na 08.00 uur plaats bij de verkeerslichten aan de Heerbaan. Een persoon op een racefiets werd toen aangereden door een automobilist. De fietser raakte hierbij gewond. Er werd direct een traumahelikopter opgeroepen en hulpdiensten kwamen ter plaatse.

De traumahelikopter was uiteindelijk niet nodig en kon worden afgemeld. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, is niet bekend. Hoe de aanrijding kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk reed de automobilist of de fietser door rood licht.