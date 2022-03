Rennen door Pathé en het NS station: KLM Urban Trail trekt zondag door Breda

BREDA - Rennend door Pathé, de busremise van Arriva en het NS Station; het kan tijdens de vierde editie van de KLM Urban Trail Breda op zondag 27 maart 2022. Het parcours leidt deelnemers door tal van markante en iconische gebouwen.



Een KLM Urban Trail laat deelnemers gedurende 5 of 10 kilometer kennismaken met de vaak verborgen parels en bijzondere bezienswaardigheden van een stad. Beide afstanden starten en finishen bij Brouwerij Frontaal in de Liniestraat in Breda. Vanaf hier lopen de deelnemers in hun eigen tempo door musea en theaters en langs tal van andere unieke locaties.

Dit jaar maakt ook de busremise van Arriva deel uit van de route. Deelnemers rennen door een doolhof van bussen. Andere blikvangers zijn onder andere de bioscoop Pathé, de redactie van BN de Stem, STRND en Brack. Na afloop van de trail is er voor elke deelnemer een ontbijt en een medaille.



Kalender 2022

Meedoen in Breda is niet meer mogelijk. De tickets zijn al uitverkocht. In 2022 wordt de KLM Urban Trail Series georganiseerd in 12 steden. Bekijk de volledige kalender op klmurbantrailseries.nl.