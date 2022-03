Xenos gaat drankjes verkopen in Breda en opent Bubble Tea Bar

BREDA - De Xenos in Breda gaat binnenkort ook drankjes verkopen. Xenos opent in Breda de eerste Xenos GoGo: Een Bubble Tea Bar. De ‘bar’ zal zich bevinden op de begane grond, onder de roltrap.

Met GoGo opent Xenos een nieuw, kleurrijk concept, bij de ingang van de winkel in de Barones. Bubble Tea Manager Linda van Engelen kan niet wachten tot het zover is. “In het DNA van Xenos zit toch dat we gezellig anders zijn. In onze winkels kun je spulletjes van over de hele wereld vinden. Daar sluit dit Bubble Tea concept perfect op aan. Ook in de winkels heeft Xenos recentelijk een nieuw thee assortiment gelanceerd, waardoor de match met dit nieuwe concept des te groter is.” Bubble Tea is een trend die overgewaaid is uit Taiwan. De thee heeft een fruit- of melksmaakje, vrolijke kleurtjes en is gevuld met bubbles. “En is zo’n Bubble Tea toch een beetje té exotisch, dan zijn er natuurlijk genoeg andere drankjes verkrijgbaar om uit te kiezen.”

De opening van de Xenos GoGo vindt plaats op vrijdag 1 april om 12.00 uur. De eerste 25 gasten krijgen hun Bubble tea gratis.

De nieuwe Xenos GoGo bevindt zich op de begane grond, ónder de reguliere Xenos winkel. Daar waar je met de roltrap omhoog kunt om te winkelen bij Xenos, kun je dus beneden wanneer je de winkel weer verlaat gelijk nog even een bubble tea meenemen.