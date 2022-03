Ziekteverzuim en veel coronapatiënten: De druk op Amphia is groot

BREDA - Sinds deze week zijn de coronaregels bijna helemaal verdwenen. Maar ondertussen is de druk op Amphia Ziekenhuis nog steeds groot. Er liggen deze week bijna 60 coronapatiënten in het ziekenhuis, en het ziekenhuis kampt ook nog steeds met een verhoogd ziekteverzuim.

Sinds deze week zijn een aantal van de laatste coronaregels vervallen. Ook in het OV zijn mondkapjes niet meer verplicht, en bij grote binnenevenementen is Testen voor Toegang niet meer nodig. Daarmee lijkt het voor veel Bredanaars alsof het virus er niet meer is. Maar dat is zeker niet het geval. Bij Amphia Ziekenhuis zorgt het coronavirus nog steeds voor een hoge werkdruk.

In het Bredase ziekenhuis liggen moment 58 coronapatiënten opgenomen. Zo’n veertig procent daarvan is vanwege een andere reden in het ziekenhuis opgenomen, maar bleek in het ziekenhuis positief te testen op corona. De andere zestig procent is vanwege de besmetting met het virus in het ziekenhuis opgenomen. Amphia werkt voor coronapatiënten niet meer met een cohort-afdeling. Alle COVID-19-patiënten liggen verspreid over afdelingen op 1-persoonskamers in isolatie.

Het hoge aantal patiënten dat besmet is met het virus zorgt voor een verhoging van de werkdruk in Amphia, laat woordvoer Mark van Hassel weten. “Daarnaast hebben we ook nog te maken met een hoog ziekteverzuim onder collega’s vanwege covid-19.” Het afschalen van zorg is in het Bredase ziekenhuis nog niet nodig. “In het algemeen kan met alle flexibiliteit die collega’s geven, op dit moment wel alle zorg doorgaan. En ondanks de grote druk op de capaciteit van afgelopen weken is de wachtlijst nagenoeg stabiel gebleven.”