NAC-supporters hangen hun verenigingsvlag halfstok

BREDA - Verspreid door Breda hangen donderdag steeds meer NAC-vlaggen halfstok. Het is een reactie op het plan dat NAC verkocht gaat worden aan City Football Club. Supporters zijn boos over de overname die woensdagavond bekend werd gemaakt.

Iets meer dan een jaar geleden verraste NAC de seizoenkaarthouders met een uniek cadeau: De NAC-vlag. Het idee van de verenigingsvlaggen was dat de trouwe supporters ze uit konden hangen op de dagen dat NAC speelt. Zo zou Breda bij iedere wedstrijd geel-zwart kleuren.

Ook vandaag kleurt Breda geel-zwart. Maar deze keer hangen de vlaggen halfstok. Steeds meer supporters kiezen ervoor om hun vlag halfstok buiten te hangen als reactie op de geplande overname van NAC door City Football Club.

Woensdagavond werd bekend dat NAC dichtbij een overname is door het bedrijf achter Manchester City. De aanstaande verkoop van de club aan City Football Group valt niet goed bij de achterban van NAC. In een gezamenlijk statement reageerden onder andere B-Side Rats, Vak G, Gront76 en de Breda Loco’s op de plannen. Zij stellen dat als de deal doorgaat, NAC zijn ziel verkoopt. “Dit kan de allerzwartste dag uit de geschiedenis van NAC worden: Het einde van de volksclub NAC. Het verkoopproces is vaak zwaar en gefrustreerd. De huidige aandeelhouders hebben altijd gezegd het beste met de club voor te hebben, maar uit deze deal blijkt het tegenovergestelde.”