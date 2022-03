Warme lenteweek luidt begin van het pollenseizoen in

BREDA - Door het zonnige en warme lenteweer van deze week komen bomen in ons land tot bloei. Dit zorgt echter ook voor de verspreiding van (veel) boompollen. Voor de mensen met hooikoorts dus geen goed nieuws. Doordat voorlopig geen regen van betekenis wordt verwacht zal de hoeveelheid pollen in de lucht ook nog eens toenemen.

Na een kletsnatte februarimaand beschikken bomen over voldoende bodemvocht en door het uitzonderlijk zonnige weer in maart tot dusver komen bomen momenteel massaal tot bloei. De gemiddelde maximumtemperatuur in deze maand in De Bilt ligt tot dusver bijna 2,5 graad boven normaal.

De nachten waren juist 1,5 graad kouder dan normaal. Nachtvorst bracht de snelheid van de ontwikkeling in de natuur omlaag. Desondanks ligt de natuur momenteel zo’n drie tot vier weken voor op schema ten opzichte van wat we 50 jaar geleden normaal vonden.

Pollen

De afgelopen weken zijn er door de pollenmeetstations van het Leids Universitair Medisch Centrum en het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond al veel boompollen geteld. Deze zijn afkomstig van de els, iep, populier, es en wilg. Vooral de els veroorzaakt bij behoorlijk wat mensen klachten.

Door de warme start van het jaar komt deze week de berk op steeds meer plaatsen al tot bloei en kunnen de eerste berkenpollen in de lucht verschijnen. Sommige mensen kunnen al bij lage hoeveelheden berkenpollen hooikoortsklachten ontwikkelen. Voor deze mensen is het goed om te weten dat het berkenpollen dit jaar ongewoon vroeg in de lucht kunnen verschijnen.

Doordat voorlopig geen regen van betekenis wordt verwacht zal de hoeveelheid pollen in de lucht ook nog eens toenemen.