Steekpartij bij tandartsenpraktijk in Princenhage

BREDA - Bij een tandartsenpraktijk aan de Pastoor van Spaandonkstraat heeft vanochtend een steekincident plaatsgevonden. Er is nog niemand aangehouden.

Bij tandartsenpraktijk Dental Clinics in Princenhage heeft vrijdagochtend een steekincident plaatsgevonden. Dat gebeurde rond 08.00 uur.

Er is nog weinig bekend over het incident. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Het slachtoffer raakte niet ernstig gewond, en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een dader is nog niet aangehouden.