Weerbericht Breda: ‘Nog heel het weekend zonnig lenteweer’

Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 25 maart en de komende dagen.

Een hogedrukgebied ligt met haar centrum boven het noordoosten van Engeland. Het strekt zich uit naar Polen waardoor zachte en droge lucht wordt aangevoerd. De oostelijke flank van het hogedrukgebied gaat afbrokkelen zodat de luchtstroming meer noordelijk wordt. Vooral begin volgende week leidt dat tot minder zachte temperaturen.



Verwachting voor vrijdag 25 maart

Na een frisse start is het vanmiddag opnieuw zonnig en droog lenteweer. Het is aangenaam zacht met 18 tot 19 graden. Het wordt de vijfde lentedag op rij. Een lentedag is een dag met een maximumtemperatuur van 15,0 graden of hoger. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten met 2 of 3 Beaufort.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 26 maart

De zesde lentedag op rij zit in het vat met iets lagere maxima tot 16 of 17 graden. De wind waait matig uit het noordoosten met gemiddeld 3 Beaufort. Verder weinig verandering met veel zon en droog weer.



Zondag 27 maart

Langzaam gaat er wat veranderen. Zondag zijn er wolkenvelden afgewisseld met zon. Het blijft wel droog. Maart is tot dusverre kurkdroog in Breda met een schamele 0,2 mm neerslag. Een normale maartmaand brengt gemiddeld 59 mm neerslag. De wind wordt nog wat sterker uit het noordoosten, gemiddeld matig met 4 Beaufort. De temperatuur doet nog een stapje terug naar 14 of 15 graden.



Maandag 28 maart

Wolkenvelden en zon blijven elkaar afwisselen. Neerslag wordt niet verwacht. De wind is gedraaid naar het noorden en zwak tot matig, gemiddeld 2 tot 3 Beaufort. Het kwik doet nog een stapje terug naar 13 of 14 graden.



Zo was het weer donderdag 24 maart 2022

Maximumtemperatuur: 19,6 graden

Minimumtemperatuur: 1,9 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 25 maart 2022 om 12:00 uur