Groene initiatieven in Breda: community ‘Stad in een Park’ gaat als stichting verder

BREDA - De community Breda Stad in een Park is sinds 3 maart officieel een stichting. Deze stichting zal zich onder voorzitter Marion Smans inzetten om de beweging nog groter te maken.

Een tuinplantenkringloop bij het oude belastingkantoor, planten ‘roven’ bij park Langendijk, een vlechthaag bij de Duivelsbruglaan: Het is een greep uit de meest recente groene initiatieven in Breda. Natuurliefhebbers, kunstenaars, buurtbewoners, ondernemers en organisaties steken de handen uit de mouwen om van Breda een stad in een park te maken. Gewoon omdat ze het belangrijk vinden, het bijdraagt aan een mooiere en gezondere stad en meer natuur in de stad noodzakelijk is. Honderden Bredanaars zetten zich al hiervoor in en sluiten zich bij de beweging aan. Om sturing te geven en onderlinge samenwerking op gang te brengen is op 3 maart de Stichting Breda Stad in een Park opgericht.

“Ik word erg blij van het feit dat je als inwoner meer ruimte kan maken voor de natuur,” vertelt Smans, die ook bekend is van het initiatief Make Ulvenhout Wild Again. “Dat zorgen en verlangens omgezet kunnen worden in betekenisvolle acties. Ik krijg energie en hoop door alle betrokken mensen die op ons pad komen en ben blij dat ik mijn steentje bij kan dragen aan een groener en leefbaarder Breda.”

National Park City

De stichting heeft ook de ambitie om voor Breda de internationaal erkende status van “National Park City” te behalen. Die status wordt gegeven aan steden waar een sterke gemeenschap bouwt aan een groene, gezonde en natuurrijke leefomgeving. De Gemeente Breda ondersteunt de stichting en faciliteert zoveel mogelijk groene initiatieven. Wethouder Tim van het Hof: “Breda kan alleen groener worden als we het samen met bewoners, organisaties en ondernemers doen. Met al deze enthousiaste en gemotiveerde deelnemers aan de community wordt Breda echt die Stad in een Park die we willen zijn. Vanuit het Groenkompas zet de gemeente al veel in gang en samen met initiatieven vanuit de stad verspreidt het groen zich steeds verder uit over de stad. Goed voor mensen, dieren en natuur.”

Deelnemers

In de community hebben mensen en organisaties die groen een warm hart toedragen de krachten gebundeld. Zoals natuurverenigingen, individuele bewoners die een groen initiatief zijn gestart en ondernemers die zich met groene projecten bezig houden. Iedereen die mee wil doen kan op de website www.bredastadineenpark.nl meer informatie vinden.