Opnieuw autobrand in onrustig Bijltje

BREDA - Het is al even onrustig in de wijk Bijltje en ook vannacht was het raak. Een auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag in brand gevlogen.

De brandweer werd rond 05:00 uur vanochtend opgeroepen voor een autobrand aan het Bijltje. Ze waren snel ter plaatse, toch liep de wagen flinke schade op.

Het is al een paar dagen onrustig in de buurt, enkele dagen terug was er in de wijk sprake van twee scooterbranden.. De politie doet onderzoek en sluit brandstichting niet uit.