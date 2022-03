Automobilist mist afslag en eindigt in greppel

BREDA – Een automobilist heeft vannacht de afslag naar Etten-Leur gemist. De auto raakte zwaar beschadigt maar de bestuurder had geen zware verwondingen.

Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 02:00 uur. Een automobilist wilde de afslag naar Etten-Leur oprijden maar reed rechtdoor op de Oude Liesboslaan. De bestuurder raakte de controle over zijn auto kwijt en reed door een greppel vlak langs een boom het gras op. De wagen raakte zwaar beschadigt. De bestuurder is gecontroleerd op verwondingen maar die vielen mee en hij mocht daarna verder. De auto is weggetakeld door een berger.

Het werk was daarna nog niet klaar voor de politie. Tijdens de afhandeling van het ongeluk fietsten drie jongemannen voorbij. Een van hen had een verkeersbord bij zich. Het groepje werd staande gehouden en de jongen met het verkeersbord kreeg een bekeuring. Het verkeersbord is in de berm weggelegd en de jongeman mocht, met een boete op zak, met zijn vrienden verder naar huis fietsen.