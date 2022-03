Politie treft gewonde man aan op de Neelstraat

PRINSENBEEK - De politie heeft vannacht een gewonde aangetroffen in de Neelstraat. De melding die werd gedaan betrof een steekpartij, de politie kwam hier met meerdere voertuigen op af.

De politie heeft vannacht een gewonde aangetroffen in de Neelstraat. Dit vond plaats rond 00:50 uur. De melding die werd gedaan betrof een steekpartij, de politie kwam hier vervolgens met meerdere voertuigen op af. Ook een ambulance kwam op het incident af.

Een stuk van de Neelstraat werd afgezet met linten en het verkeer kon er niet door. In de ambulance werd de persoon behandeld. Er werd ook nog een traumahelikopter opgeroepen, deze werd in een later stadium afgemeld.