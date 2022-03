Eindelijk weer Duikboot Festival in Breda: Blije gezichten en feestende menigte

BREDA - Eindelijk was het dan zo ver. Gisteren vond er weer een groot festival plaats in Breda. De eer was aan Duikboot Festival. De bezoekers en artiesten genoten er zichtbaar enorm van.

Voor de zesde keer vond Duikboot Festival gisteren plaats in Breda. Het festival reisde al verschillende locaties af, en was onder andere al te vinden bij Haveneiland en Breepark. De laatste editie die door kon gaan was in 2019 bij de Asterdplas. Dit weekend was Duikboot terug bij Breepark voor een zesde editie.

De bezoekers van het festival hadden geluk met het lekker weer. Een temperatuur van 18 graden en volop zon. Zij hadden het verder ook zichtbaar naar hun zin. Zo waren er veel vrolijke gezichten te zien en vermaakten mensen zich opperbest.

Op het festivalterrein bij Breepark stonden drie grote tenten. De line-up bestond uit lokale, nationale en internationale DJ’s en er werd met name Techno en House gedraaid. Daarnaast werden er onder meer spellen gespeeld. Al met al een geslaagde aftrap van het festivalseizoen