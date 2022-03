KLM Urban Trail blikt terug op geslaagde, uitverkochte editie in Breda

BREDA – De vierde editie van de KLM Urban Trail Breda op zondag 27 maart is een groot succes geworden. Er stonden bijna 3.000 enthousiaste deelnemers aan de start van de uitverkochte editie. Zij genoten van een parkoers door en langs tal van markante en iconische gebouwen in de ‘parel van het zuiden’.



Op de vernieuwde route deden de lopers na de start bij Cross Jumps en Brouwerij Frontaal zo’n vijftien locaties aan, waaronder het NS Station, de busremise van Arriva, bioscoop Pathé, de redactie van BN DeStem, STRND en Brack. Lopers kozen tussen een afstand van vijf en tien kilometer en kregen bij de finish een hartelijk ontvangst met een ontbijt en medaille. “Het was een mooie aftrap van de serie van twaalf runs door verschillende steden in Nederland. Het is een unieke combinatie tussen sportief bezig zijn en een sociale activiteit, waarbij je als deelnemer op een verrassende manier de stad beleeft en verkent,” keek CEO Remco Barbier van organisator Golazo Nederland terug.



Kalender 2022

In 2022 wordt de KLM Urban Trail Series georganiseerd in 12 steden. De eerstvolgende KLM Urban Trails vinden plaats in Groningen (10 april), Utrecht (18 april) en Amsterdam (15 mei).