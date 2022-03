Weerbericht Breda: ‘Voorlopig de laatste lentedag’

Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 28 maart en de komende dagen.

Het hogedrukgebied dat afgelopen week fantastisch lenteweer bracht, ligt boven het vasteland van Europa en is verzwakkende. Boven de Noordzee ligt een zwak koufront dat naar het zuiden wordt gedrukt door een nieuw opbouwend hogedrukgebied bij IJsland. Dit is echter een koudbloedig hogedrukgebied.



Verwachting voor maandag 28 maart

Het is vandaag opnieuw zonnig en droog. Voorlopig de laatste de lentedag met maxima van 15,0 graden of hoger. Dit wordt dan het einde van een reeks van acht lentedagen op rij in maart. Heel bijzonder. Maart 2022 is sowieso een topmaand. In Breda en omgeving nog net niet de zonnekoning.

De zon scheen tot gisterenavond 200 uren en het record staat op 216 uren in maart 2014. Dat record gaat waarschijnlijk wel sneuvelen daar we nog vier maartdagen te gaan hebben en vooral vandaag nog een flinke duit aan zonuren in het zakje zal doen. De wind is veranderlijk en zwak. Later op de dag wordt ze noordwestelijk en matig met 3 Beaufort. Maxima oplopend tot ca. 16 graden.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 29 maart

Er hangen dinsdag veel wolkenvelden boven Brabant. Plaatselijk kan er een licht regenbuitje vallen. Het zal de extreem droge status van maart niet doorbreken. In Breda viel nog maar 0,2 mm neerslag. Dat is vrijwel niets! De wind waait zwak uit het noordoosten met gemiddeld 2 Beaufort. Met maximaal 11 graden voelt het gevoelig frisser aan.



Woensdag 30 maart

Ook woensdag zijn er veel wolken, maar de zon kan plaatselijk wel even doorkomen. Bovendien is er ook woensdag kans op een plaatselijk licht regenbuitje. De noordoostenwind trekt aan naar matig, gemiddeld 3 of 4 Beaufort. Middagtemperaturen rond 10 graden.



Donderdag 31 maart

Maart sluit koud af met 8 tot 9 graden. Het koudegevoel wordt versterkt door een matige tot vrij krachtige noordoostenwind van 4 tot 5 Beaufort. Verder wisselen zonneschijn en wolken elkaar. Plaatselijk kan er een winters getint buitje vallen. De hoeveelheden zullen niet groot zijn.



Zo was het weer zondag 27 maart 2022

Maximumtemperatuur: 16,8 graden

Minimumtemperatuur: 7,2 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 28 maart 2022 om 11:00 uur