Met een Engelstalig platform wil Breda internationale ondernemers trekken

BREDA - Het ondernemersplatform Breda Business is sinds deze week ook Engelstalig beschikbaar. Zo kunnen ook internationale ondernemers worden voorzien van de juiste kennis, hulp en inspiratie.

Breda Business biedt kennis, hulp en inspiratie over diverse actuele thema’s op ondernemersgebied. Van vestigen tot personeel en van innoveren tot duurzaam ondernemen. Hierbij wordt er snel geschakeld en nauw samengewerkt met diverse organisaties, specialisten en internationale partners zoals BOM en RVO.



“Breda heeft veel te bieden, hier werken én innoveren we samen; onderwijs, overheid én ondernemers”, stelt wethouder Boaz Adank. “We willen Breda internationaal op de kaart zetten als dé hotspot voor Toegepaste Technologie en Creativiteit. En zowel talent als business aantrekken om zich te vestigen in onze stad. Bredabusiness.com is in veel gevallen de eerste kennismaking voor geïnteresseerden en die zijn niet altijd de Nederlandse taal machtig. De Engelstalige versie van het ondernemersplatform zorgt ervoor dat ook deze groep zich meteen welkom voelt in onze gastvrije stad.”

Breda is al de thuisbasis van grote internationale bedrijven als Sun Nuclear, Lamb Weston / Meijer en ZEISS en wil haar positie verder uitbouwen. “Het is van belang dat de stad aantrekkelijk is en blijft voor internationale ondernemingen en internationaal talent. Zo zorgen internationale bedrijven voor bovengemiddelde investeringen in Research & Development, creëren hoogwaardige werkgelegenheid en de spin-off van deze bedrijven is groot. Zij dragen bij aan een sterke economie en groei van de stad.”