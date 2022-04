Op de fiets voor Oekraïne tijdens 076 Benefietst

BREDA - Op de fiets stappen om een mooie ronde te rijden. In Nederland hebben we daar de ruimte en vrijheid voor. Maar die vrijheid is in Oekraïne verdwenen. Daarom hebben een aantal Bredase fietsliefhebbers de handen ineen geslagen voor een fietsevenement speciaal om geld in te zamelen voor Oekraïne. En dat evenement draagt de toepasselijk naam 076 benefietst.

Jos Kramer is onder de naam de Gangmaker een bekende fietsliefhebber in Breda. Samen met een groep fietsvrienden zet hij zich in voor Oekraïne. En hoe kan dat nou beter, dan op de fiets? “Ik heb zelf best veel ervaring met het organiseren van social rides. Toen deze vrienden mij benaderden met het idee om een fietstocht te organiseren voor Oekraïne, was ik meteen enthousiast.”

Fietstocht

076 Benefietst voor Oekraïne gaat plaatsvinden op zaterdag 7 mei. De start staat gepland om 13.00 uur. “We fietsen in kleine groepjes van zo’n 10 personen onder begeleiding van een wegkapitein een tocht van 65 kilometer rondom Breda. Dat wordt echt een gezellige en sociale rit. Het is echt heel laagdrempelig. Iedereen die een racefiets heeft is welkom om mee te doen.” De koerssnelheid zal rond de 28 kilometer per uur liggen. Om mee te doen hoef je geen ticket te kopen, maar word je gevraagd om te doneren aan Giro555. “Je bepaalt zelf hoeveel je wilt doneren. Wij vinden het al geweldig dat je meefietst voor de vrijheid van anderen”, aldus Jos. Het start- en eindpunt is bij Korenmolen de Hoop in Bavel.

De organisatie van de tocht is nog in volle gang. Zo gaan de vrienden ook een loterij gaan organiseren. “Iedereen komt aan het einde samen bij de molen. Dan willen we lootjes verkopen voor een loterij met prijzen van onze partners. Zo kunnen we nog meer geld ophalen voor Oekraïne.” Ook mensen die niet meefietsen zijn aan het einde van de dag van harte welkom bij de Molen en om deel te nemen aan de loterij. Eén van de prijzen is al bekend: Een BarrelQ Big BBQ set ter waarde van 245 euro.

Vluchtelingen

Mogelijk staan er de 7e ook vluchtelingen aan de start van Benefietst. “Dat weten we nog niet zeker, maar we kunnen ons goed voorstellen dat er al vluchtelingen in Breda zijn tegen die tijd die ook graag fietsen. Het zou prachtig zijn als we hen een mooie tocht kunnen bieden. Dus we willen er zeker werk van gaan maken om te kijken of dat mogelijk is.”

Aanmelden voor 076 Benefietst kan via de Strava van de Gangmaker. Dat hebben al enkele tientallen mensen gedaan. “Maar dat gaan er gegarandeerd nog veel meer worden”,stelt Jos enthousiast. Meer weten, doneren of aanmelden? Ga naar de actiepagina http://giro555.digicollect.nl/076-benefietst-voor-oekraine

Wil je op een andere manier bijdragen aan dit event door bijvoorbeeld wegkapitein te zijn of ter plekke iets te organiseren? Meld je dan via info@de-gangmaker.com.