Hoe ga je om met geld? Met die vraag houden 400 Bredase leerlingen zich deze week bezig

BREDA - Op maandag 28 maart is de 11e editie van de Week van het geld van start gegaan. Dat gebeurde in Breda met een startschot in het NAC-stadion. Het doel van deze themaweek is kinderen beter te leren omgaan met geld.

De week van het geld is een landelijk initiatief van het platform Wijzer in Geldzaken. Het doel van deze themaweek is kinderen beter te leren omgaan met geld, immers ‘jong geleerd is oud gedaan’. Dit jaar is het motto ‘Van doekoe tot digi!’. “Ook in Breda vinden we het belangrijk dat kinderen goed met geld leren omgaan en sluiten we aan bij de themaweek”, laat de gemeente Breda weten. Marianne de Bie, wethouder Jeugd, en Thomas van Grinsven van het YouTube-kanaal ‘Gewoon Thomas’ openden maandag de themaweek

In Breda is van maandag 28 maart tot en met donderdag 31 maart een programma met een speurtocht georganiseerd voor leerlingen van basisscholen. Er doen ongeveer 400 leerlingen van 19 basisscholen mee. Het programma is in samenwerking tussen NAC Maatschappelijk, Instituut Maatschappelijk Welzijn Breda en Gemeente Breda tot stand gekomen. De speurders krijgen allerlei opdrachten en vragen en kunnen hier punten scoren die ze kunnen inwisselen voor goodies. Vrijdag 1 april krijgen alle deelnemers ook nog de kans om de wedstrijd NAC - Jong Ajax bij te wonen.